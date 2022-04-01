حدث في 8 ساعات| طقس أول يوم رمضان وقرار من السيسي بشأن العلاوات والمعاشات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، أبرزها قرار الرئيس السيسي بشأن علاوة وزيادة المعاشات والأجور، والأرصاد تكشف طقس أول يوم رمضان، ووزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثاني الميداني.

- علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 16 لسنة 2022 الخاص بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

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- الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بشأن علاوة الموظفين وأصحاب المعاشات

نشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 16 لسنة 2022، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

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- شديد الحرارة ونصائح للمواطنين.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس أول أيام رمضان

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، والمدير العام للمركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أول أيام شهر رمضان سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، استمرارًا للارتفاع المتزايد في درجات الحرارة بدءًا من الأسبوع الحالي.

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- وزير الدفاع يلتقي مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

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- بمناسبة يوم اليتيم.. انتصار السيسي توجه رسالة لـ "أيتام مصر"

وجهت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة لأيتام مصر بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم

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- إجراءات حكومية جديدة بشأن العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، علي العابد، وزير العمل والتأهيل بجمهورية ليبيا، لمناقشة عدد من ملفات العمل بين الجانبين وفي مقدمتها منظومة الربط الإلكتروني، والحد الأدنى للأجور لعقود العمل وفقا للخبر المطلوبة، فضلا عن التأمين الصحي العمالة المصرية المطلوبة لإعادة الإعمار في ليبيا.

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