شيخ الأزهر: المرأة هي الركن الأهم في بناء الأسرة الصالحة والمجتمعات المتحضرة

كتب - محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن المرأة هي الركن الأهم في بناء الأسرة الصالحة والمجتمعات المتحضرة.

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، الثلاثاء، أن الإسلام أوجب تقدير المرأة واحترام حقوقها، مشددا على أن علاقة الزوج بزوجته يجب أن تسودها المحبة والمودة والاحترام المتبادل والرحمة والتكامل، فهي أمُّ أولاده، وأمينة سرِّه، ومصباح منزله، ومصدر سعادته.

ويحتفل العالم في الثامن من مارس كل عام، باليوم العالمي للمرأة.