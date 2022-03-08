بالصور.. سفر أول وفود المعتمرين إلى الأراضي المقدسة

كتب- محمد عبيد:

بدأ مطار القاهرة الدولي، توديع وفود العمرة لشهر شعبان والمسافرين إلى السعودية لأداء المناسك، بعد غياب طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم استقبال وفد من المعتمرين بمبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، وإنهاء إجراءات سفرهم على الطائرة السعودية المتجهة إلى المدينة المنورة، كأول وفود المعتمرين بعد قرار السعودية برفع تطبيق الإجراءات الاحترازية والإلتزام بالتباعد في الحرم الشريف.

وأضافت المصادر أن سلطات مطار القاهرة الدولي، شكلت فريق من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين، وإنهاء إجراءات سفرهم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالمسافات المحددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت عن الإجراءات التنفيذية لرحلات العمرة أمام شركات السياحة العاملة في موسم العمرة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة لرعاية وحماية مصالح المعتمرين، ورعاية مصالح شركات السياحة، وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين لأداء شعيرة العمرة ، وأكدت الوزارة أنه تم مد موعد مراجعة الطاقة التشغيلية الخاصة بشهر رجب لتكون طوال شهر شعبان، على أن يكون آخر موعد لعودة معتمري الطاقة التشغيلية لشهر رجب في الأول من إبريل المقبل.

وأضافت الوزارة، أن آخر موعد لعودة معتمري شهر شعبان يوم 10 رمضان، وفي حال رغبة الشركة في ضم الطاقة التشغيلية لشهري رجب وشعبان معًا وتنفيذها في شهر شعبان، تقدم الشركة خطابا إلى إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار اعتبارا من 6 من مارس الجاري على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين في الأول من إبريل القادم.