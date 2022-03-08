الصحة: سرطان الثدي أكثر أنواع الأورام انتشارًا بين السيدات

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، إن سرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطان انتشارًا بين السيدات في مصر، حيث يمثل نحو 32.4% من حالات السرطان في السيدات.

وأضاف في مؤتمر صحفي نظمته إحدى شركات الأدوية، أن اليوم العالمي للمرأة يعد فرصة للحديث عن الإنجازات الكبيرة التي تحققها المرأة في كافة المجالات، ودورها المهم في إدارة الأزمات داخل الأسرة والمجتمع، كما يعد أيضًا فرصة للتأكيد على أهمية توجيه المزيد من الدعم والرعاية للمرأة في مواجهة التحديات المختلفة -لاسيما التحديات الصحية- مثل ارتفاع نسب إصابة النساء بأمراض القلب والأوعية الدموية، والمعاناة من أنواع عديدة من السرطان خاصةً سرطان الثدي.

واستعرض مرسي الجهود المبذولة من الحكومة لرعاية صحة المرأة، موضحًا: "تحرص الدولة خلال السنوات الأخيرة على النهوض بصحة المرأة المصرية عن طريق تقديم أقصى درجات الرعاية الممكنة، إيمانًا منها بأن "الست المصرية هي صحة مصر"، وقد جاءت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لتجسد هذا الاهتمام، حيث تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، وفحص أورام الثدي لنحو أكثر من 24 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية، مع توفير العلاج بالمجان، وذلك بداية من سن ١٨ عامًا.

وأعلن انتهاء الوزارة من فحص 16 مليونًا و500 ألف سيدة، من خلال 23 مليون و200 ألف زيارة، منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2019.