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الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة ورقياً

12:40 م الثلاثاء 08 مارس 2022
الحكومة تحسم الجدل بشأن عودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة ورقياً

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

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كتب- محمد غايات:

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولت به بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بعودة النظام القديم لامتحانات وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُوضحةً أن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان أو التصحيح" ورقياً أو إلكترونياً، وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة سواء كانت مقالية أو متعددة الاختيارات، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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المركز الإعلامي لمجلس الوزراء امتحانات الثانوية العامة الحكومة الامتحانات الورقية

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