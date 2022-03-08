وزير الدولة للإنتاج الحربي يزور جناح شركة "بونجسان" الكورية بمعرض "الدفاع العالمي" بالرياض

كتب- محمد سامي:

قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق له، بزيارة جناح شركة "بونجسان" الكورية بمعرض "الدفاع العالمي" المقام بمدينة الرياض، ولقاء كيون ووبارك مدير الشركة.

ورحب مدير شركة "بونجسان" الكورية بوفد وزارة الإنتاج الحربي، وقام "بارك" بإجراء عرض تقديمي عن أهم منتجات شركته مثل (صفائح وشرائط وقضبان مصنعة من النحاس - شرائط الفولاذ المقاوم للصدأ) هذا فيما يخص الجانب المدنى، أما على الجانب الحربى فتقوم شركة "بونجسان" الكورية بإنتاج مجموعة متنوعة من الذخيرة للأغراض العسكرية - من ذخيرة 5.56 ملم إلى مقذوفات بحجم 8 بوصات لمدافع الهاوتزر، وعبر مدير الشركة الكورية عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دورا مهما في فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركته وشركات الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

وعقب ذلك اصطحب كيون وو بارك مدير شركة "بونجسان" المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والوفد المرافق له في جولة تفقدية بجناح الشركة واستمع الوزير" مرسي" لشرح مدير الشركة حول مواصفات هذه المنتجات .

كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة فى معرض "الدفاع العالمي" بالرياض كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

وبدوره صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه فى نهاية الجولة اتفق الجانبين على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على بحث إمكانية التصنيع المشترك لذخيرة القوات البحرية عيار ٤٠ مِم ، ٧٦ مِم بأنواعها.