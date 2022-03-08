برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تسوية أوضاع الطلاب العائدين من أوكرانيا

كتب- مصراوي:

تقدم النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة بشأن تسوية أوضاع الطلاب العائدين من أوكرانيا، حيث جاء نص الطلب كالتالي :

السيــد المستشـــار الدكتور/ حـنـفـــي جـبـالـــي

رئــيــــس مجـــلـــس الـنـــــواب

تحيــة احتــرام وتقـــديـــر وبــــعـــد ،،

استناداً إلى حكم المادة (١٣٤) من الدستور، ونص المادة (٢١٢) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو توجيه طلب إحاطة إلى كلًا من السيد وزير التعليم العالي، والسيدة وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

بـشأن

تسوية أوضاع الطلاب العائدين من أوكرانيا، حيث إن حوالي ٣٢٢٠ طالبًا مصريًا يواجهون مستقبلًا مجهول حول كيفية استكمال دراستهم الجامعية، وذلك فى ظل التطورات الراهنة فى أوكرانيا مما يُشكل صعوبة العودة إلى الجامعات مرة آخرى. علاوة على ذلك، فإن الوضع معقد لعدد كبير من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية تُفيد بإنهم مقيدين فى جامعات أوكرانية. كما أنه لا توجد معالجة واضحة لمصير دراستهم، خاصة أن هناك احتمالية بعدم القدرة على استكمال الدراسة عبر الإنترنت بسبب الوضع الجاري فى أوكرانيا، كذلك فإن هناك حالة من عدم اليقين حول ما إذا كان الحل هو اللجوء إلى معادلة الشهادات الجامعية أم أن عليهم استكمال الدراسة فى جامعات مصرية. يجدُر الإشارة إلى أن العديد من الطلاب لن يتمكنوا من استكمال نفس مجالاتهم الدراسية حيث أن مجموعهم الدراسي أثناء الثانوية العامة لا يتسق مع قواعد وضوابط مكتب التنسيق التي أقرها.

وعـلــى ذلــــــــك

أرجو من وزارتي التعليم العالي، والهجرة وشئون المصريين في الخارج، التنسيق العاجل فيما بينهم لوضع استراتيجية حاسمة لمصير هؤلاء الطلاب، ووضع كافة الحلول التي من شأنها الحرص على مصلحتهم. وأيضًا، فإنه يجب العمل على وضع رؤية شاملة لمصير طلاب المصريين في الخارج في حالة حدوث حروب، انتشار الأوبئة، وخلافه. على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس للمناقشة نظرا لأهمية الموضوع .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقــديــر ,,