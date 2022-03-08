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استعدادًا لشهر رمضان.. الحجر الزراعي: استيراد 73 ألف طن ياميش حتى الآن

04:30 ص الثلاثاء 08 مارس 2022
استعدادًا لشهر رمضان.. الحجر الزراعي: استيراد 73 ألف طن ياميش حتى الآن

الدكتور أحمد العطار

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كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم استيراده من مستلزمات شهر رمضان الكريم حتى الآن.

وأوضح "العطار" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن إجمالي ما تم استيراده من مستلزمات ياميش شهر رمضان "مكسرات- بلح - وغيره.." بلغ 72.53 ألف طن، عبر الموانئ المصرية، تحت إشراف الحجر الزراعي.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، في تصريحات لمصراوي، أن إجمالي ما تم استيراده من عام 2018 حتى الآن بلغ 250 ألف و 807 طن، مؤكدًا أن البلح جاء في المركز الأول.

وأشار "العطار"، إلى أن الحجر الزراعي هي من تتولى عملية استقبال الشحنات المتعلقة بالغذاء أو النبات عبر الموانئ المصرية لفحصها بشكل صحيح، وضمان دخولها للبلاد بدون أي آفات.

يذكر أنه تم تحديد غرة شهر رمضان 1443 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 إبريل عام 2022.

أحمد العطار الحجر الزراعي وزارة الزراعة ألاراضي الزراعية ياميش

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