حسام حسن: "طموحي التتويج بأمم أفريقيا.. وتريزيجيه يفكرني بمسيرتي"

"صافرة مصرية لم تطلق".. جدل تحكيمي قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا

تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مواجهة كوت ديفوار، وحظوظ الفراعنة في التتويج باللقب الثامن في تاريخها.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي للمباراة: "طموحنا في أمم أفريقيا كبير وهو التتويج باللقب، نحترم كل المنتخبات وعلى رأسها كوت ديفوار الذي يضم لاعبين كبار، ونمتلك لاعبين كبار ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين لتخطي مباراة دور الثمانية".

وأضاف: "⁠هدفي دائما إسعاد الجماهير ورفع اسم مصر عاليا، وسعداء بوجودنا في المغرب، والجماهير المغربية عظيمة، ⁠كنت أشجع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وهذا طبيعي لأننا أخوة، و⁠بطولة المغرب 2025 من أفضل البطولات التي أقيمت حتى الآن".

وواصل: "⁠وجود إبراهيم حسن كمدير منتخب يسهل علي العديد من الأمور داخل الفريق، وهو نجم وأسطورة كبيرة في كرة القدم الأفريقية، ⁠إبراهيم حسن شارك مع منتخب العالم ثلاث مرات وهو من أفضل من لعب في مركز الظهير الأيمن، وأحترم كل المدربين من مختلف الجنسيات، لكن أفضل تولي المدرب الوطني مسئولية منتخب بلاده".

وشدد: "⁠مساند لتجربة وليد الركراكي مع المغرب ويحقق نتائج مميزة، ⁠ظاهرة وجود المدرب الوطني مع منتخبات بلادهم أمر جيد، ⁠كل مباريات البطولة صعبة، والكرة في أفريقيا تتطور، إمكانيات المغرب ساعدت علي إنجاح البطولة بسبب الملاعب الجيدة والأجواء".

واختتم حسام حسن: "تريزيجيه لاعب مقاتل، ومثال مشرف للاعب المصري، ويفكرني بمسيرتي أنا وشقيقي إبراهيم حسن في كرة القدم، نحترم جميع المنافسين، وهناك اختلاف في الأجيال وكل مرحلة لها لاعبيها، والمنتخبات الأفريقية تمتلك مواهب دائما".

اقرأ أيضًا:

آخر تتويج بكأس أمم إفريقيا للمنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي 2025

قبل صدام الكاميرون.. ماذا يفعل منتخب المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا؟

نجم المغرب السابق يتحدث عن سيناريوهات أمم إفريقيا ويوجه رسالة إلى صلاح