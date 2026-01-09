ننشر مواصفات امتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي للترم الأول 2026

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2026، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة حيث يعقد امتحان مادة العلوم غداً السبت 10 يناير بالقاهرة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لامتحان العلوم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2026.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

