بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد.. موعد الإجازة المقبلة لموظفي العام والخاص

يهتم عدد كبير من العاملين في القطاعين العام والخاص، بالبحث عن موعد الإجازة المقبلة في 2026، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد.

وبحسب موقع "رئاسة الجمهورية، فإن موعد الإجازة المقبلة في 2026 سيكون الأحد 25 يناير، وذلك بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

كان أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، ويعزز الاستقرار الوظيفي، ويرسخ مبادئ العمل اللائق.

ونصت المادة الأولى من القرار على اعتبار عدد من الأيام إجازات رسمية بأجر كامل، تشمل رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وعيدي الفطر والأضحى المباركين، وعيد الميلاد المجيد، وعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وشم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

ويجوز لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي، واستبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.

ونصت المادة الثانية، على أحقية العامل في إجازة بأجر كامل خلال هذه الأيام دون احتسابها من رصيده من الإجازات السنوية، مع جواز تشغيله إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق أجرًا مضاعفًا أو يوم إجازة بديل، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.

