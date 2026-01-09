إعلان

تداول 16 ألف طن بضائع ووصول 11 سفينة في موانئ البحر الأحمر

كتب : حسام الدين أحمد

04:30 م 09/01/2026

ميناء سفاجا

السويس - حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وسجلت تداول 16 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، بالإضافة إلى 1074 شاحنة و89 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة الواردات اليوم الجمعة شملت 6000 طن بضائع، و691 شاحنة، و83 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، و383 شاحنة، و6 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة GREAT HAN وعلى متنها 154 طردًا بوزن 4500 طن قادمة من ماليزيا، إلى جانب السفينتين Alcudia Express والحرية. كما شهد الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية استقبال السفينتين Poseidon Express وأمل، فيما غادرت أربع سفن هي PAN LiLi وAlcudia Express وPELAGOS Express.

وسجل ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و300 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وسينا، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1900 راكب خلال اليوم.

موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا سفينة تجارية

