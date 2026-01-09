بدء المرحلة الرابعة من مشروع إحياء القاهرة الخديوية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، عن انطلاق المرحلة الرابعة من مشروع إحياء الهوية التاريخية لمنطقة وسط البلد القاهرة الخديوية والتي تمتد من شارع 26 يوليو وصولًا إلى ميدان طلعت حرب، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على التراث العمراني واستعادة الطابع الحضاري للمناطق ذات القيمة التاريخية.

ويستهدف المشروع، بحسب بيان الحكومة "الجمعوة|، إعادة إحياء الرونق الجمالي لشوارع ومباني القاهرة الخديوية، مع الحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة، وإبراز عناصرها التاريخية والجمالية، بما يسهم في تحسين المشهد العمراني العام، وتوفير بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والزائرين.

ويتضمن المشروع دعم الأنشطة الحرفية والتجارية، وتطوير المناطق ذات القيمة التاريخية والأثرية، بهدف تحويلها إلى مقاصد سياحية وثقافية جاذبة، تعكس هوية القاهرة وتاريخها العريق وتراثها الممتد عبر العصور.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء أن المشروع يسهم في تعزيز فرص الاستثمار، وتنشيط الأنشطة الاقتصادية المحلية، فضلًا عن تأهيل منطقة وسط البلد لتكون نموذجًا حضريًا متكاملًا يجمع بين الأصالة والحداثة، ويؤكد أهمية الحفاظ على التراث باعتباره أحد محاور التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا:

"العمل" تُعلن عن وظائف جديدة بالداخل والخارج - الراتب والتخصصات

"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق الساعات المقبلة

غرفة السياحة: استمرار العمل بمواعيد فتح معبد إدفو الحالية دون تعديل