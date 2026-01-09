"الرعاية الصحية" تطلق منصات "In Egypt We Care" لتعزيز السياحة العلاجية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن انطلاق منصات مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _ In Egypt We Care» عبر القنوات الرقمية الرسمية، في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للرعاية الصحية المتكاملة، وتقديم خدمات طبية متطورة بمعايير عالمية، وتجربة علاجية شاملة تعكس جودة المنظومة الصحية المصرية وريادتها إقليميًا ودوليًا.

وبحسب بيان، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مشروع «In Egypt We Care» يُجسّد رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصحية المتقدمة، وتعزيز ملف السياحة العلاجية كأحد المحاور الاستراتيجية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المشروع يستند إلى بنية تحتية طبية قوية ومنشآت صحية حديثة وكوادر بشرية مؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية.

وأوضح "السبكي" أن إطلاق المنصات الرقمية للمشروع يمثل نافذة تواصل مباشرة مع المرضى من داخل مصر وخارجها، للتعريف بالخدمات الطبية المتخصصة التي تقدمها منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة، وتعزيز ثقة المتعاملين في جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وأضاف رئيس الهيئة أن منصات «In Egypt We Care» تستهدف تقديم تجربة علاجية متكاملة تبدأ من التواصل المبدئي، مرورًا بتقديم المعلومات الطبية والخدمات المتاحة، وصولًا إلى المتابعة والرعاية، بما يعكس احترافية منظومة الرعاية الصحية المصرية، ويعزز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا في مجال السياحة العلاجية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالتحول الرقمي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات الصحية، مؤكدًا أن المنصات الرقمية للمشروع ستسهم في إبراز قصص النجاح، وعرض الإمكانيات الطبية المتقدمة، ودعم الترويج المنظم للسياحة العلاجية المصرية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الصحي الوطني.

ودعت الهيئة العامة للرعاية الصحية المواطنين والمهتمين بملف السياحة العلاجية إلى متابعة منصات مشروع «In Egypt We Care» عبر الروابط الرسمية، للتعرّف على الخدمات المتاحة وآليات التواصل والاستفادة من المحتوى التوعوي والإرشادي المتخصص و للدخول على المنصات الرسمية لمشروع In Egypt We Care:

https://linktr.ee/InEgyptWeCare

اقرأ أيضاً:

فرصة أخيرة لطلاب "أولى ثانوي".. التعليم تعيد امتحان البرمجة عبر "QUREO"

الطلاب المسموح لهم خوض الاختبارات التكميلية يناير 2026 والأوراق المطلوبة