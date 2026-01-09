كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا باستبعاد عدد من القيادات التنفيذية بديوان حي الهرم، وإنهاء تكليفهم من مناصبهم، مع نقلهم للعمل بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وتضمن قرار محافظ الجيزة رقم 41 لسنة 2026 استبعاد أكرم حسن أحمد محمد، نائب رئيس حي الهرم للقطاع الشمالي، ونقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، كما شمل نقل أحمد عاطف عبد الشكور، مدير التنظيم بحي الهرم، إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.

ونص القرار على إنهاء تكليف المهندس محمد ماهر فريد، مهندس التنظيم ومسؤول القطاع بحي الهرم، ونقله إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، إلى جانب استبعاد حسن عاصم حسن، فني التنظيم بالحي، ونقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر.

وشملت الحركة أيضًا، إنهاء تكليف خالد جلال يوسف، مدير المتابعة الميدانية بحي الهرم، ونقله إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، بالإضافة إلى استبعاد محمود عبد السميع محمد عبد السميع، مدير الإشغالات بحي الهرم، ونقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.

كان أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حركة تنقلات شملت عددًا من قيادات الأحياء.

محافظ الجيزة يصدر حركة تنقلات جديدة بهذه الأحياء.. تفاصيل