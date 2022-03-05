تعيين أوائل الخريجين والزيادة السكانية.. أبرز 9 طلبات مناقشة عامة أمام "النواب" غداً

كتب- مصراوي:

يحدد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، موعدًا لمناقشة 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب؛ أبرزها ما يخص تعيين أوائل الخريجين ومخاطر الزيادة السكانية.

وتشمل طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها النواب، طلب مناقشة عامة تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد، وعشرون عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية، وآخر تقدمت به النائبة ميرال الهريدي، وعشرون عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية.

وتقدمت النائبة سحر صدقي خليفة، وعشرون عضواً، بعدد 2 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلات التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول، وسياسة الحكومة لسد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية.

وتقدمت النائبة مرفت مطر وعشرون عضواً، بعدد 2 طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة عن نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية، والآخر عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

وتقدمت النائبة هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

وتقدم النائب مجدي ملك وعشرون عضوًا، بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بينما تقدمت النائبة منى عمر وعشرون عضوًا، بطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن معالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش.