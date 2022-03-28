شهادات الكربون.. تجارة دولية في غازات الاحتباس الحراري.. من المستفيد؟

وقود المستقبل.. ما هو الهيدروجين الأخضر وطرق الحصول عليه؟

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة، مدير مشروع البلاغ الوطني الرابع لمصر، تفاصيل تجارة الكربون الدولية.

وقال طنطاوي، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، إن مفهوم تجارة الكربون قائم على التعاون بين الدول وبعضها البعض حيث توجد دول تتسبب في انبعاثات ولا تستطيع خفضها ودول أخرى لديها إمكانيات خفض الانبعاثات وليس لديها إمكانيات مادية وتكنولوجية، وهنا يحدث التعاون بين الدول.

وأضاف استشاري التغيرات المناخية: يؤخذ في الاعتبار ارتفاع تكلفة خفض الانبعاثات في الدول ذات التكنولوجيات الحديثة في حين أن هناك دولا أخرى لديها تكنولوجيات قديمة للخفض وليس لديها إمكانيات مادية لتطويرها، ويقوم الجانب الاستثماري بتقييم المشروع وتعديل التكنولوجيات إلى صديقة للبيئة، وتحمل تكاليف هذه المشروعات ويتم حساب الخفض في الانبعاثات الناتج عن تعديل التكنولوجيا في الدولة المضيفة للمشروع وهذا الخفض يوثق دوليا في شهادات تسمى شهادات الكربون أو الشهادات الخضراء.

وحول المستفيد من إصدار هذه الشهادات، قال الدكتور سمير طنطاوي: المستفيد من هذه الشهادات الجهات التي لديها التزام دولي بخفض الانبعاثات مثل الدول والمؤسسات الدولية وشركات الطيران والشركات متعددة الجنسيات فتقوم بشراء شهادات خفض انبعاثات لأنها لا تستطيع خفض الانبعاثات لديها وتعلن أنها نجحت في تقليل الانبعاثات بمقدار الأرقام المذكورة في الشهادات.

وأشار إلى أن سوق تجارة الكربون قائم على العرض والطلب في عملية تحديد السعر فإذا زاد الطلب وقل العرض ارتفع السعر وإذا قل الطلب وزاد العرض انخفض السعر، موضحا أن كلمة كربون يقصد بها كل غازات الاحتباس الحراري السبعة وتشمل: (ثاني أكسيد الكربون - الميثان - أكسيد النيتروز - عائلة من الكربونات تسمى "بيلو فلورو كربون" ومصدرها الأساسي صناعة الألومنيوم - عائلة "هيدرو فلورو كربون" ومصدرها الأساسي التكييفات والفريونات في الثلاجات - غاز سادس فلوريد الكبريت - غاز ثالث فلوريد النيتروجين).

وتابع الدكتور سمير طنطاوي: كل غاز من هذه الغازات له قدرة مختلفة على امتصاص الأشعة الشمسية ما يؤدي إلى الاحترار العالمي، مثلا الطن الواحد من غاز الميثان يعادل 21 مرة من ثاني أكسيد الكربون، وطن أكسيد النيتروز يعادل 310 مرات من ثاني أكسيد الكربون، وحينما نقول الكربون يعني وحدة للقياس، وإذا كان في مصر مصنع لتصنيع الفريونات وقدرت أخفض 10 أطنان انبعاثات من الهيدروفلورو كربون فهذه الكمية تعادل 130 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

واختتم استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ والأمم المتحدة: يتم توثيق هذا الخفض في شهادات الكربون، وشهادات الكربون يقصد بها شهادات خفض غازات الاحتباس الحراري من مختلف المصادر لمختلف الغازات.