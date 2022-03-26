​​الصحفيين تنعي رجائي عطية نقيب المحامين: خدم مهنته ووطنه وأمته بعلمه

كتب- مينا غالي:

نعت نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان ومجلس إدارتها وأعضاء جمعيتها العمومية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الفقيه القانوني الكبير رجائي عطية الذي وافته المنية صباح اليوم.

وإذ تدعو النقابة للفقيد الراحل بالرحمة والمغفرة، تسأل الله تعالى لأهله وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.

كما توجهت النقابة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وجموع الشعب المصري بخالص العزاء والمواساة في وفاة هذا الفقيه المفكر الذي خدم مهنته ووطنه وأمته بعلمه وفكره وإخلاصه.