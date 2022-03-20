رئيس اتصالات النواب: "مفيش ورق تاني كل خدمات الحكومة هتكون رقمية" (فيديو)

(مصراوي):

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات خاصة؛ أن المواطن سيتعامل مع القطاعات التنفيذية بالتكنولوجيا، بعيدًا عن استخدام الأوراق في المعاملات الحكومية.

وقال بدوي: أكثر من 70% من الأجهزة التنفيذية تم توصيل خدمات المنظومة الرقمية لها، ويمكن مثلا استخراج شهادات الميلاد أو براءات الذمة من مكاتب البريد، وبعد استكمال المنظومة في مجالس المدن والوحدات المحلية وغيرها سوف يكون الأمر مختلفا ولدينا مشروع حياة كريمة الذي يدعم اتاحة الخدمات التكنولوجية في كل القرى المستهدفة وتوابعها.