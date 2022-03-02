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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عددا من الصور تشطيب وفرش شقة بمشروع جنة في مدينة 6 أكتوبر.

وقال يونس عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك: "جودة الحياة".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.