كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام في الجيزة (صور)

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة منشورًا، منذ قليل، حول جهود المحافظة في ضبط الشارع بالمحافظة، جاء نصه كالتالي؛ قام قطاع إشغالات امبابة والمنيرة الشرقية بكلبشة السيارات من الجزيرة الوسطى بشوارع القطاع واتخاذ الإجراء القانونى حيالها وكلبشة المخالف منها تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بشأن ضبط الشارع والتأكيد على منع الانتظار الخاطئ للسيارات.