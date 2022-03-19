Masrawy logo white

إعلان

كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام في الجيزة (صور)

08:03 م السبت 19 مارس 2022
  • عرض 6 صورة
    كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام في الجيزة
  • عرض 6 صورة
    كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام في الجيزة
  • عرض 6 صورة
    كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام في الجيزة
  • عرض 6 صورة
    كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام في الجيزة
  • عرض 6 صورة
    كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام في الجيزة
  • عرض 6 صورة
    كلبشة السيارات المتعدية على الطريق العام في الجيزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة منشورًا، منذ قليل، حول جهود المحافظة في ضبط الشارع بالمحافظة، جاء نصه كالتالي؛ قام قطاع إشغالات امبابة والمنيرة الشرقية بكلبشة السيارات من الجزيرة الوسطى بشوارع القطاع واتخاذ الإجراء القانونى حيالها وكلبشة المخالف منها تحت إشراف ومتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بشأن ضبط الشارع والتأكيد على منع الانتظار الخاطئ للسيارات.

الجيزة كلبشة السيارات المتعدية الطريق العام
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- التصالح في مخالفات البناء.. إجراء مرتقب من الحكومة بشأن 4 حالات
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا