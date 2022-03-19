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وزير الإسكان: لم نهمل القاهرة.. و"الإدارية الجديدة" عاصمة المال والأعمال

06:57 م السبت 19 مارس 2022
وزير الإسكان: لم نهمل القاهرة.. و"الإدارية الجديدة" عاصمة المال والأعمال

عاصم الجزار وزير الإسكان

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كتب- نشأت علي:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان أن جهود الدولة المصرية تستهدف مراعاة حقوق الأجيال المقبلة، ولا تنظر للحاضر فقط، متابعًا: "يا ما حلمنا.. لكن ما تقوم به الدولة من تخطيط هو حلم له برنامج زمني وتمويلي وتنفذه على أرض الواقع".

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن في ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت، بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزيرة الصناعة نيفين جامع.

وأوضح أن "الدولة تبني مناطق عمرانية من أجل حياة أفضل وإيجاد فرص عمل أفضل للمواطنين، مضيفًا: "الجمهورية الجديدة ليست كيان هلامي وإنما كيان حقيقي له ملامح ويعمل على إيجاد فرص حقيقية للتنمية".

القاهرة وزير الإسكان عاصم الجزار العاصمة الإدارية
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