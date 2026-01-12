إعلان

مفتي الجمهورية يهنئ المستشار هشام بدوي بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب

كتب : مصراوي

08:03 م 12/01/2026

الدكتور نظير عياد

(أ ش أ):

تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى المستشار هشام بدوي، بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الدستورية، والاضطلاع بمسؤولياته الوطنية بما يحقق مصالح الوطن ويُعزِّز مسيرة العمل النيابي والتشريعي.

وأكد مفتي الجمهورية أن مجلس النواب يضطلع بدورٍ محوري في بناء الدولة المصرية الحديثة، من خلال ما يباشره من اختصاصات تشريعية ورقابية، وما يتحمّله من مسؤولية وطنية في سنّ القوانين التي تُلبّي احتياجات المجتمع، آملا أن يكون هذا المجلس معبرًا عن آمال وتطلعات الشعب المصري، بما يدعم مسيرة الدولة في النهضة والريادة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفّق الجميع لما فيه خير مصر، وأن يحفظها آمنة مستقرة، ماضيةً في طريق التقدم والازدهار.

هذا المحتوى من

Asha

