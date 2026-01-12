مهلة 15 يومًا.. رصف وتجميل مدخل "إدفا" بسوهاج

تفقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، سير العمل في مشروع رصف طريق مدخل قرية "إدفا" التابعة لمركز سوهاج، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتسهيل حركة المواطنين، وهي الجولة التي رافقته فيها فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية وإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل.

نسب التنفيذ

عاين المحافظ أعمال الرصف التي تمتد من بداية مدخل القرية وصولًا إلى داخل الكتلة السكنية بوسط القرية بطول إجمالي يبلغ 2 كيلومتر و100 متر، حيث تبين الانتهاء من رصف مسافة 1400 متر حتى الآن، بعرض طريق يتراوح ما بين 9 إلى 12 مترًا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة التي تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية وتحسين جودة الخدمات.

بوابة حضارية

ووجه "سراج" بضرورة تنفيذ تخطيط مروري دقيق للطريق بما يحقق السيولة المرورية والأمان الكامل للمارة والسائقين، مكلفًا بإنشاء بوابة مناسبة لمدخل القرية بتصميم يعكس مظهرًا حضاريًا لائقًا، مع الإسراع في استكمال تركيب "البردورات" على جانبي الطريق، والتأكيد على الالتزام التام بالمواصفات الفنية المعتمدة لضمان جودة الأعمال وخدمة أهالي "إدفا" والقرى المجاورة لها.