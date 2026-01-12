إعلان

مهلة 15 يومًا.. رصف وتجميل مدخل "إدفا" بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

07:52 م 12/01/2026 تعديل في 07:56 م

محافظ سوهاج يتفقد مدخل إدفا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، سير العمل في مشروع رصف طريق مدخل قرية "إدفا" التابعة لمركز سوهاج، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال خلال مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا، وذلك لضمان سرعة الإنجاز وتسهيل حركة المواطنين، وهي الجولة التي رافقته فيها فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية وإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل.

نسب التنفيذ

عاين المحافظ أعمال الرصف التي تمتد من بداية مدخل القرية وصولًا إلى داخل الكتلة السكنية بوسط القرية بطول إجمالي يبلغ 2 كيلومتر و100 متر، حيث تبين الانتهاء من رصف مسافة 1400 متر حتى الآن، بعرض طريق يتراوح ما بين 9 إلى 12 مترًا، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة التي تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية وتحسين جودة الخدمات.

بوابة حضارية

ووجه "سراج" بضرورة تنفيذ تخطيط مروري دقيق للطريق بما يحقق السيولة المرورية والأمان الكامل للمارة والسائقين، مكلفًا بإنشاء بوابة مناسبة لمدخل القرية بتصميم يعكس مظهرًا حضاريًا لائقًا، مع الإسراع في استكمال تركيب "البردورات" على جانبي الطريق، والتأكيد على الالتزام التام بالمواصفات الفنية المعتمدة لضمان جودة الأعمال وخدمة أهالي "إدفا" والقرى المجاورة لها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عبد الفتاح سراج مدخل إدفا سوهاج رصف طريق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل يجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم؟.. أمين الفتوى يجيب
لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
أخبار مصر

لأول مرة.. 3 سيدات يدرن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026
أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد
أخبار مصر

أمطار على القاهرة.. الأرصاد تحذر: تكاثر السحب على شمال البلاد
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية
بقرار جمهوري.. العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
أخبار مصر

بقرار جمهوري.. العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الفراعنة بالزي الأساسي".. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر والسنغال
تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)