السيسي يطلع على تطورات تنفيذ مشروع الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح خالد فوزي مدير إدارة المساحة بالقوات المسلحة، واللواء شريف مازق مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير، واللواء تامر مختار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع "إبداع" للرخام.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لمًا لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ، ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلاً عن ترشيد الاستيراد، بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة.

كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على سير العمل في عدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية، والتصميمات الداخلية والأعمال الفنية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات، لاسيما دار القرآن الكريم، بالإضافة إلى اطلاع على الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.