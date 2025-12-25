إعلان

عائلة منفذ عملية جسر الملك تعلن استعادة جثمانه

كتب : مصراوي

06:44 ص 25/12/2025

منفذ عملية جسر الملك

وكالات

أعلن يوسف عبد المطلب القيسي، اليوم الخميس، وصول جثمان والده عبد المطلب القيسي، منفذ عملية جسر الملك التي أدت لمقتل جنديين إسرائيليين شهر سبتمبر الماضي.

وفي منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال يوسف: "يا رب لك الحمد تم وصول جثمان والدي الشهيد، الدفن في وادي الشتاء والصلاه في مسجد وادي الشتاء الفجر".


وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الأردنية، أن السائق الذي اتهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني، بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقا لإيصال المساعدات إلى غزة.

كان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في بيان، بخصوص العملية على المعبر الرابط بين الضفة الغربية والأردن، أن منفذها "كان يستقل شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن، وأطلق النار، ثم حيدته قوات الأمن في المكان"، وفقا لروسيا اليوم.

