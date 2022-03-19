لكبار رجال الدولة.. التفاصيل الكاملة لاكتشاف 5 مقابر جديدة في سقارة

كتب- مصراوي:

تصوير- زياد أحمد:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، بشكل رسمي تفاصيل الكشف الأثري للبعثة المصرية العاملة في حفائر شمال غرب هرم الملك "مرنرع" بسقارة، حيث تم العثور على 5 مقابر منقوشة، على أن تستمر البعثة في أعمال الحفائر بالموقع وتعمل حاليا على تنظيف هذه المقابر والتوثيق الأثري لها.

ويأتي هذا الكشف استكمالا لما قامت به البعثة خلال السنوات السابقة، حيث أعلنت عن عدد من الاكتشافات الأثرية المهمة بمنطقة آثار سقارة، منها الكشف عن مئات التوابيت الآدمية الملونة بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة الـ 26 والذي تم اختياره من أفضل 10 اكتشافات أثرية في العالم لعام 2020، بالإضافة إلى اكتشاف مقبرتين من عصر الأسرة الخامسة للكاهن المطهر "واحتي" والمشرف على القصر الملكي "خوي" وعدد من المقابر الخاصة بالقطط.

والمقابر التي تم العثور عليها على بعد 100 متر غرب هرم مرنرع وهو رابع ملوك الأسرة السادسة،حيث قامت البعثة في 1 سبتمبر 2021 باستئناف الحفائر، وتم اكتشاف 5 مقابر تنتمي جميعها لنهاية الدولة القديمة مع بداية عصر الانتقال الأول، وقد تم العثور عليها على عمق 7 أمتار تحت الأرض.

وتميزت المقابر بجودة النقوش والألوان التي توصف بأنها في منتهى الروعة، وأغلب المناظر داخل المقابر لتقديم القرابين، حيث تم العثور داخلها على تماثيل خشبية وأواني الزيوت الـ 7 المستخدمة في التحنيط، وقد احتفظت بجمالها كونها ظلت حوالي 4 آلاف سنة في عمق الرمال، مما حافظ على أحجار المقبرة الجيرية وجودة النقوش والألوان عليها.

وفيما يلي نستعرض التفاصيل الكاملة للكشف الأثري الجديد..

المقبرة الأولى

المقبرة الأولى لشخص يدعى "إيري" من أحد كبار رجال الدولة، وتتكون من بئر يؤدي إلى غرفة دفن منقوشة الجدران صور عليها العديد من المناظر الجنائزية منها مناظر لموائد القرابين، وواجهة القصر، وأواني الزيوت السبعة، كما يوجد بها تابوت ضخم من الحجر الجيري بالإضافة إلى قطع منقوشة تخص صاحب المقبرة وتعمل البعثة الآن على تجميعها.

المقبرة الثانية

المقبرة الثانية تخص على الأرجح زوجة شخص يدعى "يارت" وذلك بسبب قربها من مقبرته. وهي تتكون من بئر مستطيل الشكل.

المقبرة الثالثة

المقبرة الثالثة لشخص يدعي "ببى نفرحفايي" والذي كان يشغل عدة مناصب منها السمير الأوحد، و المُشرف على البيت العظيم، والكاهن المُرتل، ومطهر البيت.

المقبرة الرابعة

المقبرة الرابعة عبارة عن بئر مستطيل الشكل يقع على عمق حوالي 6 أمتار تحت سطح الأرض لسيدة تدعى "بيتي" والتي حملت ألقاب مزينة الملك الوحيدة وكاهنة المعبودة حتحور.

المقبرة الخامسة

المقبرة الخامسة لشخص يدعى "حنو" وتتكون من بئر مستطيل الشكل يقع على عمق حوالي 7 أمتار ويأتي من بين ألقابه المشرف على القصر الملكي والسمير الأوحد، والأمير الوراثي والعمدة، والمُشرف على البيت العظيم، وحامل أختام الوجه البحري، والمشرف على البستان.

جدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عددا من الاكتشافات الأثرية المهمة بمنطقة آثار سقارة، منها الكشف عن مئات التوابيت الآدمية الملونة بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة الـ 26 والذي تم اختياره من أفضل 10 اكتشافات أثرية في العالم لعام 2020، بالإضافة إلى اكتشاف مقبرتين من عصر الأسرة الخامسة للكاهن المطهر "واحتي" والمشرف على القصر الملكي "خوي" وعدد من المقابر الخاصة بالقطط.