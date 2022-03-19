مجدي الجلاد: إخضاع الصحافة لأهواء صانعي المحتوى مشكلة حقيقية تواجهها المهنة

كتب- مينا غالي:

تصوير- محمود بكار:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إن التطور الذي حدث في وسائل صناعة المحتوى خلق حالة من الاستسهال، مؤكدًا أن أصحاب التجارب الشخصية غير الملتزمين بالقواعد المهنية هم الذين يقودون الصحافة الآن.

وأضاف الجلاد، خلال كلمته بالجلسة الأولى من مؤتمر صحافة الموبايل ومستقبل الإعلام.. الفرص والتحديات"، الذي تنظمه جامعة المستقبل على مدار يومين، أن غرف الأخبار أصبحت تطلق شبابها حاملين الموبايل وهم من غير الصحفيين، وتطلب منهم محتوى فيديو يحقق مشاهدات وأرقام على السوشيال ميديا بغض النظر عن مضمونه".

وتابع الجلاد متسائلا: "إيه الصحافة دي؟! لأن مديره في غرفة الأخبار قال له: ما ترجعش إلا لما تجيب فيديو يعمل مشاهدات.. وبالتالي نرى هذا المحتوى".. مضيفًا: "إحنا عندنا أزمة حقيقية في المحتوى المقدم بكل الأشكال.. أنا بقدم للناس محتوى بقولهم إيه؟، الهدف أصبح تحقيق ملايين المشاهدات وليس خلق محتوى هادف".

وأوضح الجلاد أن نحو 75% ممن يتعرضون للقصص الصحفية يتعرضون لها من خلال المحتوى المرئي، وصحافة الموبايل كان من المفترض أن تساعد غرف الأخبار في إنتاج محتوى مؤثر وملتزم بالقواعد المهنية يصل للمتلقي بشكل سليم، ولكن إخضاع الصحافة لأهواء صانعي المحتوى ورغبات المتلقي هو المشكلة الحقيقية فيما يتم تقديمه الآن.

ويعد المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم العربي الذي يشهد مشاركة عدد كبير من الخبراء والصحفيين وطلبة كليات الإعلام من مصر وخارجها من خلال الحضور الفعلي أو عبر الإنترنت.

ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من قيادات الصحافة والإعلام في مصر أبرزهم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المستقبل، والدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، وغيرهم.