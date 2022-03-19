"شباب النواب": منتدى "مستقبل وطن" يبحث حلول مواجهة آثار الحرب "الروسية - الأوكرانية"

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، ينعقد وسط مستجدات عالمية لها تأثير كبير على العديد من الدول؛ وهو ما يعمل على خلق نوع من التفاهم والتعامل بين النواب والحكومة لمواجهة آثار الحرب الروسية- الأوكرانية؛ حتى ينعكس ذلك على حل القضايا المهمة التي تتعلق بالوطن والمواطن المصري .

وأوضح رئيس لجنة الشباب، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن المنتدى يركز بشكل أساسي على تأثير الحرب الروسية- الأوكرانية على المواطن المصري، وكيفية العمل على وجود حلول سريعة للقضاء على موجة التضخم الناتجة من ارتفاع الأسعار المستوردة، لافتًا إلى أن معظم دول العالم تواجه ظروفاً جديدة لها تأثيرها على الأوضاع المالية والاقتصادية على كل الدول؛ بما فيها مصر .

وأكد رئيس لجنة الشباب أنه خلال المناقشات المطروحة بالمنتدى تحرص الحكومة على توضيح رؤيتها للنواب؛ والنواب يوصلون رؤيتهم الحكومة؛ لأنه في النهاية الجميع يعمل من أجل خدمة المواطن المصري.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب بحرص حزب مستقبل وطن على دعوة كل الأحزاب الممثلة تحت القبة، للمشاركة في فعاليات المنتدي، وهو ما يؤكد بالدليل القاطع أن الحزب حريص على تحمل جميع الأحزاب مسؤولياتها تجاه حل القضايا التي تهم المواطن، متابعًا: "مستقبل وطن يعمل على التنسيق بين الأحزاب وهنو الأهم من التنافس بينها".

ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر إلى المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على حسن إدارته جلسات المنتدى، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن يسعى لرضا المواطن وتحقيق مصالحه، بجانب دعم ومساندة الدولة في جميع التحديات التي تخوضها؛ سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وكانت أولى فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، والذي يهدف إلى فتح حوار بين الحكومة ونواب البرلمان، حول القضايا التي تهم المواطنين، انطلقت يوم الأربعاء الماضي .

ويشارك عدد من وزراء الحكومة في أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة 4؛ حيث تعقد ندوة بعنوان (آليات وأوجه التعاون بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ)، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية.

ويستكمل المنتدى الفعاليات يوم السبت، بعقد ندوة تحت عنوان (الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت)؛ بمشاركة وزيرة التخطيط د.هالة السعيد، ووزير الإسكان د.عاصم الجزار، ووزيرة الصناعة نيفين جامع.