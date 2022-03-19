القوى العاملة: تعيين 664 شابا منهم 2 "قادرون باختلاف" بجنوب سيناء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء عينت 664 شابا، منهم 2 "قادرون باختلاف" من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم خلال الشهر 893 شابا.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من أشرف علم الدين، مدير المديرية، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر فبراير الماضي، حيث قامت المديرية بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، منها 22 ألف جنيه منح مولود جديد لـ 11 عاملا، و3 منح زواج لعامل بمبلغ 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 7000 جنيه لـ 2 عمال لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى، فضلاً عن تسجيل 51 عاملا جديدا على المنظومة.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب تم إصدار وتجديد 25 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة، كما تم استخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة، و600 كارنيه مزاولة الحرفة.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 199 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعقد 4 ندوات توعية، كما تم تلقي 54 شكوى عمالية وتسوية 15 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 9 شكاوى، و16 شكوى مازالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 28 منشأة، وإعادة التفتيش على 63 منشأة، وأسفر عن تحرير 16 محضرا للسلامة والصحة المهنية لمنشآت مخالفة، وبحث شكوى وإجراء 47 قياسا لـ 11 منشأة.

وفي مجال التدريب المهني تم تنفيذ دورة تدريبية في مجال مهارات اللغة الإنجليزية بديوان عام المديرية لرفع كفاءة الشباب لتأهيلهم لسوق العمل.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.