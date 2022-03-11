الأرصاد: أجواء باردة على كافة الأنحاء لمدة أسبوع

الطقس غدا السبت: شديد البرودة ليلًا.. وتحذير من الأرصاد

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شتوي بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على القاهرة نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحا، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وتسبب اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وتتجاوز ارتفاع الأمواج 3 أمتار، كما تستمر فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية.

وترجع هذه الأجواء لتمركز مرتفع جوي على جنوب أوروبا بقيم ضغطية مرتفعة حيث يدفع كتلة هوائية باردة تؤثر على شمال أفريقيا.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعدم الانخداع في التغير السريع في درجات الحرارة خلال هذه الفترة وعدم تخفيف الملابس خاصة فترات الليل والصباح الباكر.