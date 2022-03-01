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تبدأ بعد عيد الفطر.. مواعيد امتحانات نهاية العام والدور الثاني لصفوف النقل والشهادات بالأزهر

07:55 م الثلاثاء 01 مارس 2022
تبدأ بعد عيد الفطر.. مواعيد امتحانات نهاية العام والدور الثاني لصفوف النقل والشهادات بالأزهر

المعاهد الازهرية

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كتب- محمود مصطفى:

حصل "مصراوي" على امتحانات نهاية العام والدور الثاني لصفوف النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية، للعام الدراسي 2021\2022.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، الذي يحل في الأول أو الثاني من مايو المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي بالأزهر الشريف، في السابع من مايو 2022، والدور الثاني في الـ 16 من يوليو في العام نفسه.

وتبدأ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل الثانوي بالأزهر، في السابع من مايو 2022، والدور الثاني في الـ 17 من يوليو.

وتعقد امتحانات نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية في الـ 25 من مايو، والدور الثاني في الـ 31 من يوليو.

وتعقد امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية في الثاني من يونيو 2022، والشهادات العامة بمعاهد القراءات في الـ 14 من مايو المقبل.

وقرر الأزهر الشريف، منع الإجازات الاستثنائية والتناوب بين العاملين بقطاعاته المختلفة والإدارات التابعة له.

ونص قرار الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أن حاجة العمل بمختلف القطاعات إلى القوة كاملة، تمنع الإجازات الاستثنائية والتناوب بين العاملين.

وشدد وكيل الأزهر، في قراره على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

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