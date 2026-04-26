أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، أن الحملات الرقابية المستمرة على المصانع غير المرخصة تمثل خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة إعادة تدوير اللبن الفاسد.

وأوضحت عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض القائمين على الغش يلجأون إلى إضافة مواد كيميائية مثل ماء الأكسجين لإخفاء الطعم والرائحة غير الطبيعية للبن الفاسد، مشيرة إلى أن مادة الهيدروجين بيروكسيد قد تسبب تهتك الأمعاء، وقد تصل مضاعفاتها إلى نزيف داخلي خطير.

وأضافت أن خطورة الأعراض تختلف حسب كمية اللبن التي تم تناولها ونسبة المادة الكيميائية المستخدمة، لافتة إلى أن بعض المخالفين قد يستخدمون مواد أخرى مثل الكلور أو مواد مبيضة لإخفاء علامات الفساد، وهو ما يزيد من خطورة هذه المنتجات على صحة المستهلكين.

وشددت على ضرورة شراء اللبن والمنتجات الغذائية من مصادر موثوقة، مع التأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة العبوات، وعدم التعامل مع مصادر مجهولة أو غير مرخصة.

وأشارت إلى أن اللبن الفاسد يمكن اكتشافه من خلال تغير الرائحة أو انفصال مكوناته أو تغير لونه بعد الغلي، مؤكدة أن مادة الهيدروجين بيروكسيد تمنح اللبن لونًا أبيض غير طبيعي يختلف عن اللون المعتاد.

وأكدت على أهمية الوعي المجتمعي والرقابة المستمرة لحماية صحة المواطنين، مشيرة إلى أن مواجهة الغش الغذائي تتطلب تعاونًا بين الأجهزة الرقابية والمستهلكين لضمان سلامة الغذاء في الأسواق.