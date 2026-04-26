رئيس قسم البكتيريا: اللبن الفاسد المعالج كيميائيًا يهدد صحة الإنسان

كتب : داليا الظنيني

11:14 م 26/04/2026

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، أن الحملات الرقابية المستمرة على المصانع غير المرخصة تمثل خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة إعادة تدوير اللبن الفاسد.

وأوضحت عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن بعض القائمين على الغش يلجأون إلى إضافة مواد كيميائية مثل ماء الأكسجين لإخفاء الطعم والرائحة غير الطبيعية للبن الفاسد، مشيرة إلى أن مادة الهيدروجين بيروكسيد قد تسبب تهتك الأمعاء، وقد تصل مضاعفاتها إلى نزيف داخلي خطير.

وأضافت أن خطورة الأعراض تختلف حسب كمية اللبن التي تم تناولها ونسبة المادة الكيميائية المستخدمة، لافتة إلى أن بعض المخالفين قد يستخدمون مواد أخرى مثل الكلور أو مواد مبيضة لإخفاء علامات الفساد، وهو ما يزيد من خطورة هذه المنتجات على صحة المستهلكين.

وشددت على ضرورة شراء اللبن والمنتجات الغذائية من مصادر موثوقة، مع التأكد من تاريخ الصلاحية وسلامة العبوات، وعدم التعامل مع مصادر مجهولة أو غير مرخصة.

وأشارت إلى أن اللبن الفاسد يمكن اكتشافه من خلال تغير الرائحة أو انفصال مكوناته أو تغير لونه بعد الغلي، مؤكدة أن مادة الهيدروجين بيروكسيد تمنح اللبن لونًا أبيض غير طبيعي يختلف عن اللون المعتاد.

وأكدت على أهمية الوعي المجتمعي والرقابة المستمرة لحماية صحة المواطنين، مشيرة إلى أن مواجهة الغش الغذائي تتطلب تعاونًا بين الأجهزة الرقابية والمستهلكين لضمان سلامة الغذاء في الأسواق.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصول أول دفعة من بني مناشيه الهنود إلى إسرائيل.. فيديو
شئون عربية و دولية

وصول أول دفعة من بني مناشيه الهنود إلى إسرائيل.. فيديو

تعديلات الأحوال الشخصية.. ترتيب الأب رقم كام في حضانة الطفل؟ وكيل تشريعية
مصراوى TV

تعديلات الأحوال الشخصية.. ترتيب الأب رقم كام في حضانة الطفل؟ وكيل تشريعية
"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
رياضة محلية

"قبل مباراة الغد".. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري
ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
الموضة

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟