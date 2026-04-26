نقلت إيران خطوطا حمراء في رسائل إلى الولايات المتحدة عبر باكستان.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن الرسائل المكتوبة تناولت بعض الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية، ومن بينها قضيتا البرنامج النووي ومضيق هرمز.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير قوله إن الرسائل لم تكن مرتبطة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران وإنما كانت مبادرة إيرانية لتوضيح الوضع الإقليمي والإشارة بوضوح إلى الخطوط الحمراء للبلاد.

وأوضحت أنه تم نقل الرسائل إلى الولايات المتحدة عبر باكستان خلال الجولة الإقليمية الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

يذكر أن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران والتي أجريت في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تعثرت مع اقتراب الصراع من شهرين، ولم يتضح بعد متى سيتم استئنافها.

كان الرئيس ترامب قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي إن الولايات المتحدة وافقت على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمي بناء على طلب باكستان في انتظار مقترح موحد من الجمهورية الإسلامية.

تتوسط باكستان بين الجانبين، وقد استضافت في وقت سابق من هذا الشهر وفودًا إيرانية وأمريكية، من بينهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في أول جولة من المحادثات المباشرة بهدف إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي، أن تلك المحادثات فشلت بسبب قضية البرنامج النووي الإيراني من بين قضايا أخرى.