العثور على جثة شخص أسفل عقار في منطقة العمرانية والشرطة تحقق

كتب : محمد شعبان

11:12 م 26/04/2026

حادث مأساوي هز منطقة العمرانية غرب الجيزة، مساء الأحد، بعدما سقط شخص من ارتفاع شاهق، ليسدل الستار على حياته في الحال فيما تكثف الشرطة جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص في شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، إثر سقوطه من الطابق التاسع بأحد العقارات.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية أن الوفاة ناتجة عن السقوط من علو، فيما تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها برئاسة العقيد كريم فوزي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية لكشف ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

