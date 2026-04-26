قدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشكر إلى شركة حسن علام والمهندس حسن علام بعد فوز تحالف حسن علام القابضة وشركة البواني القابضة بعقد إنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر بقيمة 490 مليون دولار.

وقال الشيخ: "يستاهل الصديق رجل الأعمال المحترم".

وكان تحالف حسن علام القابضة وشركة البواني القابضة عن فوز تحالفهما بعقد إنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر بقيمة 490 مليون دولار (1.84مليار ريال سعودي) في منطقة الدرعية بالسعودية، أحد أبرز المشاريع الثقافية والمعالم الأيقونية ضمن خطة تطوير الدرعية في السعودية.

ويتولى تنفيذ الأعمال، وفق بيان الشركة اليوم، تحالف يضم حسن علام للإنشاءات السعودية، التابعة لمجموعة حسن علام القابضة وهي إحدى أكبر شركات الهندسة والبناء والاستثمار والتطوير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بجانب شركة البواني المحدودة وهي شركة سعودية رائدة في مجال الإنشاءات والتطوير تنفذ مشاريع كبرى للبنية التحتية والمشاريع التجارية والثقافية في مختلف أنحاء المملكة.

يقع المشروع في قلب الدرعية، أحد أبرز المواقع التاريخية في المملكة وتبلغ المساحة الإجمالية للمتحف 45.25 ألف متر مربع، فيما تصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى 77.43 ألف متر مربع.