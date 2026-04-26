قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، إن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، مشيرًا إلى أن العامين الماضيين شهدا إنجازات كبيرة في هذا القطاع.

وأوضح بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أسفر عن تنظيم أسبوع للتوظيف استمر أربعة أيام، بمشاركة نحو 50 شركة يوميًا من مختلف التخصصات الفنية، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للخريجين داخل مصر وخارجها.

وأشار نائب الوزير إلى أن إجمالي فرص العمل المتاحة يصل إلى 20 ألف فرصة، تقدم لها عدد كبير من الخريجين، حيث سجل نحو 30 ألف خريج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للوظائف، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مجال التعليم الفني.

وأضاف أن آلية العمل تبدأ بإتاحة المنصة الإلكترونية للتسجيل، ثم المشاركة في الملتقى حيث تعرض الشركات الوظائف المتاحة وتتلقى طلبات التوظيف، ليبدأ بعدها التواصل المباشر مع الخريجين لاستكمال إجراءات التوظيف.

وشدد على أن توقيع عقود العمل يتم خلال الساعات الأولى من انطلاق الملتقى، نظرًا لسرعة الإجراءات وتوافر فرص العمل بشكل مباشر، وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم التشغيل.

وأشار أيمن بهاء الدين إلى أن الرواتب تختلف حسب التخصصات، حيث تقدم بعض الوظائف رواتب تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، ما يعكس أهمية التعليم الفني كمسار حقيقي للتوظيف والتنمية الاقتصادية.