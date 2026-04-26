بمشاركة 30 ألف خريج.. نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل "ملتقى التوظيف"

كتب : داليا الظنيني

10:17 م 26/04/2026

الدكتور أيمن بهاء الدين

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، إن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، مشيرًا إلى أن العامين الماضيين شهدا إنجازات كبيرة في هذا القطاع.

وأوضح بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أسفر عن تنظيم أسبوع للتوظيف استمر أربعة أيام، بمشاركة نحو 50 شركة يوميًا من مختلف التخصصات الفنية، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للخريجين داخل مصر وخارجها.

وأشار نائب الوزير إلى أن إجمالي فرص العمل المتاحة يصل إلى 20 ألف فرصة، تقدم لها عدد كبير من الخريجين، حيث سجل نحو 30 ألف خريج عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للوظائف، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مجال التعليم الفني.

وأضاف أن آلية العمل تبدأ بإتاحة المنصة الإلكترونية للتسجيل، ثم المشاركة في الملتقى حيث تعرض الشركات الوظائف المتاحة وتتلقى طلبات التوظيف، ليبدأ بعدها التواصل المباشر مع الخريجين لاستكمال إجراءات التوظيف.

وشدد على أن توقيع عقود العمل يتم خلال الساعات الأولى من انطلاق الملتقى، نظرًا لسرعة الإجراءات وتوافر فرص العمل بشكل مباشر، وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم التشغيل.

وأشار أيمن بهاء الدين إلى أن الرواتب تختلف حسب التخصصات، حيث تقدم بعض الوظائف رواتب تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور، ما يعكس أهمية التعليم الفني كمسار حقيقي للتوظيف والتنمية الاقتصادية.

أيمن بهاء الدين التعليم الفني فرص عمل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

ماسك يقترب من إطلاق خدمة "X Money" المالية على "إكس".. ما القصة؟
تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
اقتصاد

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
متحدث الوزراء يكشف أسباب عودة مواعيد الغلق لطبيعتها.. وهذا موقف العمل عن
أخبار مصر

متحدث الوزراء يكشف أسباب عودة مواعيد الغلق لطبيعتها.. وهذا موقف العمل عن
مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي
الموضة

مع اقتراب ميت جالا 2026.. أسوأ إطلالات أثارت الجدل العام الماضي

أديب عن تأمين ترامب: المسلح وصل إلى أمتار قليلة من باب رئيس أكبر دولة في
أخبار مصر

أديب عن تأمين ترامب: المسلح وصل إلى أمتار قليلة من باب رئيس أكبر دولة في

أخبار

المزيد

تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟