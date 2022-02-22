النقل: الانتهاء من الدراسة الأولية للربط السككي بين مصر والسودان

كتب- أسامة علي:

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وزير النقل السوداني المكلف الدكتور هشام أبوزيد، لمتابعة عدد من مشروعات التعاون المشتركة، بحضور السفير السوداني بالقاهرة ورؤساء هيئات الموانئ البرية والجافة والنقل النهري ووادي النيل للملاحة النهرية.

وأكد وزير النقل، خلال اللقاء، على قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا على أن وزارة النقل تضع كافة إمكاناتها للتنسيق والتعاون مع الأشقاء السودانيين في كافة قطاعات النقل.

وتباحث الوزيران حول الربط السككي بين الجانبين، وتم التأكيد على الانتهاء من أعمال الدراسة الأولية للمشروع، وتم الاتفاق على المسار من أسوان إلى أبوسمبل بطول 285 كم كمرحلة أولى، على أن يتم الربط من أبوسمبل إلى وادي حلفا بالسودان كمرحلة ثانية بطول حوالي 80 كم.

كما تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بإنشاء محطة تبادلية في دولة السودان، حيث أعدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر نموذجا لمحطة تبادلية موضحة بها الأرصفة والسكك على أن يتم استخدامها لنقل الركاب والبضائع بكافة أنواعها وتصلح لكافة أنشطة التبادل التجاري الحالية والتوسعات المستقبلية في حجم التجارة بين البلدين، وذلك بغرض تقليل نفقات مشروع الربط السككي بين مصر والسودان وتقليل المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وتم استعراض الاتفاق بين الجانبين على عقد جديد لصيانة وإصلاح 4 قطارات سكك حديد سودانية بورش إيرماس التابعة لهيئة السكة الحديد المصرية بناء على طلب الجانب السوداني.

وفي المجال البحري، أبدى الجانب السوداني الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصري في أعمال الإنشاءات والصيانة الخاصة بـ "أرصفة الموانئ البحرية"، حيث أكد الوزير على أن كافة إمكانات الموانئ المصرية وقطاع النقل البحري في خدمة الأشقاء السودانيين.

واستعرض الجانبان البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ أعمال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وتنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة، مع التأكيد على سرعة البدء في تطوير رصيف وادي حلفا وتطوير الخط الملاحي أسوان وادي حلفا وذلك لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين.

وفي مجال الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، تم التباحث حول ضرورة إنشاء منطقتين لوجستيتين في مينائي قسطل وأرقين البريين على الحدود المصرية السودانية لتحقيق نقلة نوعية كبيرة في حركة التجارة بين الجانبين.​