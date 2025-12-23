قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تستهدف رفع قدرات بطاريات تخزين الطاقة لتصل إلى 9 آلاف و320 ميجاوات خلال العامين المقبلين، في إطار خطة شاملة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية ودعم الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التوسع في مشروعات بطاريات التخزين يأتي لمواجهة تذبذب الأحمال وتحقيق أقصى استفادة من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يُسهم في تحسين كفاءة تشغيل الشبكة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي خلال فترات الذروة.

وأشار المصدر إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بالتوازي مع التوسع في المحطات القائمة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن مشروعات التخزين تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتحول الطاقي وتحقيق أمن الطاقة على المديَين المتوسط والطويل.

وأكد المصدر أن هذه الخطوات ستنعكس بشكل مباشر على استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والقطاعات الصناعية.