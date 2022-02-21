رئيس الشيوخ والخطيب وأبو العينين في زفاف مريم جمال الجارحي (صور)

الطقس غدا الاثنين: شديد البرودة ليلًا.. وصقيع في هذه المناطق

تصوير- هاني رجب:

احتفل رجل الأعمال جمال الجارحي، مساء الأحد، بزفاف ابنته "مريم"، بحضور عدد من رجال الدولة والسياسيين ورجال الأعمال، والشخصيات العامة، كان أولهم النائب محمد الجارحي، عضو مجلس النواب ومجلس إدارة النادي الاهلي وأمين عام الشباب حزب مستقبل وطن.

وحضر حفل الزفاف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ وأشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعضو مجلس النواب، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمطرب محمد ثروت، بالإضافة ​إلى عدد من البرلمانيين.

ومن الرياضيين، حضر الإعلامي سيف زاهر، وأحمد حسن، ووائل رياض وعماد متعب.

وأحيا حفل الزفاف المطرب محمد حماقي، وأحمد جمال.​