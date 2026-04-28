أكدت مصادر مقربة من الإعلامية لميس الحديدي، اليوم، عدم صحة ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن عودتها إلى الإعلامي عمرو أديب، بعد أشهر من انفصالهما.

وقالت المصادر لمصراوي، إنه "لا أساس من الصحة إطلاقًا" لتلك الأنباء، مشددة على أن لميس الحديدي ترفض تمامًا تناول أي حديث يتعلق بحياتها الشخصية، وتفضل التركيز على عملها المهني بعيدًا عن الشائعات.

يأتي هذا النفي بعد انتشار أخبار وفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، ربطت بين ظهورهما المشترك في مناسبات عائلية وبين احتمال عودة العلاقة الزوجية، وهو ما نفته المصادر المقربة من لميس الحديدي بشكل تام.

تفاصيل طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب

وانفصل عمرو أديب ولميس الحديدي رسميًا في ديسمبر 2025، بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا، أنجبا خلاله ابنهما الوحيد نور.

وقالت مصادر مقربة حينها، إن الطلاق تم في أجواء هادئة يسودها الود والاحترام المتبادل، وبناءً على رغبة لميس الحديدي بشكل أساسي، حيث حرص الطرفان على إتمام الإجراءات بعيدًا عن الإعلام، وأجلا الإعلان الرسمي حتى بعد احتفالهما بـ"قراءة فاتحة" نجلهما نور في نوفمبر 2025.

ولم يصدر أي من الطرفين تصريح رسمي مفصل حول الأسباب الدقيقة، ويظل موضوع حياتهما الشخصية خصوصية يحرصان على عدم التطرق إليها علنًا.

خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

وفي مطلع الشهر الجاري، احتفل الإعلامي عمرو أديب والإعلامية لميس الحديدي بخطوبة نجلهما نور في حفل عائلي أقيم بحضور عدد من الفنانين.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني، منهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليلى علوي، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية هالة سرحان، والمطرب هشام عباس الذي أحيا الحفل.

