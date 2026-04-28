شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الثابت لأمن دول الخليج والأردن والعراق، وتفقده أعمال الخط الرابع من مترو الأنفاق، وتحذير هيئة الأرصاد من ذروة الموجة الحارة.

السيسي يؤكد دعم مصر الثابت لأمن دول الخليج والأردن والعراق

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

ينقل 2 مليون راكب يوميًا.. السيسي يتفقد أعمال الخط الرابع من مترو الأنفاق

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات، بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

موعد ذروة الحرارة.. الأرصاد تعلن التفاصيل وتحذر من الشبورة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى يومي الجمعة والسبت المقبلين على أغلب أنحاء الجمهورية.

وزير العمل لـ"مصراوي": خطة حكومية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة

قال حسن رداد، وزير العمل، إن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يأتي في مقدمة أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن هذه الفئة تحظى باهتمام خاص نظرًا لظروف عملها غير المستقرة، واحتياجها الدائم إلى مظلة حماية اجتماعية واقتصادية فعالة.

موعد تشغيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق

قال اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق خلال النصف الأول من 2028.

حظر إصدار تراخيص جديدة للمقاهي والمطاعم في 4 أحياء بالقاهرة

أعلن إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، موافقة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إعمالًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على طلب محافظة القاهرة بحظر إصدار تراخيص جديدة خاصة بنشاطي المطاعم والكافيهات في أحياء مصر الجديدة، والمعادي، والزمالك، وجاردن سيتي، والاكتفاء بالمرخص القائم حاليًا.

استدلال خاطئ بالقرآن.. داعية شهير يرصد أخطاء في نظام الطيبات

ذَكَر الداعية عبدالله رشدي، بعض ما وصفه بالأخطاء في نظام الطيبات الذي وضعه الطبيب الراحل عبدالله رشدي.

500 كم.. تفاصيل أضخم خط سكة حديد لربط العريش بطابا

تنفذ وزارة النقل ممثلة في هيئة سكك حديد مصر، مشروع "قطار التنمية" بطول إجمالي يبلغ نحو 500 كيلومتر، ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا).

