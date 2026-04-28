شهدت مباراة الإسماعيلي وبتروجيت، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري، لقطة مؤثرة لحسني عبد ربه نجم الدراويش السابق.

وفاز الإسماعيلي على بتروجيت بهدف دون رد في الوقت القاتل من المباراة بالدقيقة 96، ليبقي على آماله لتفادي الهبوط حسابيًا.

ورصدت كاميرا المباراة، بكاء حسني عبد ربه بعد هدف الإسماعيلي في الدقائق الأخيرة، في مشهد مؤثر لنجم الدراويش السابق.

ترتيب الإسماعيلي بعد الفوز علي بتروجيت

يحتل نادي بتروجت المركز الخامس في جدول ترتيب المرحلة الثانية للدوري الممتاز، برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 17 نقطة.

اقرأ أيضًا:

سقوط الزمالك في القمة لا يكفي.. سيناريو تتويج بيراميدز بالدوري المصري



رسميًا.. نفاذ تذاكر القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري



