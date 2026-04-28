أعلن نادي الزمالك، بالتعاون مع الشركات الراعية هذا الموسم، التوصل إلى اتفاق لتوفير رحلات مخصصة للجماهير الراغبة في السفر إلى الجزائر، لحضور مواجهة الذهاب أمام اتحاد العاصمة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية يوم 9 مايو المقبل.

ويشمل البرنامج السفر والعودة في نفس يوم المباراة، بتكلفة مناسبة تتضمن استخراج التأشيرة، وتذكرة الطيران، وتذكرة دخول المباراة، دون سداد أي مقدم، على أن يتم الدفع بنظام التقسيط بدون فوائد لمدة 12 شهر.

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة النادي على دعم جماهيرها، التي تمثل العنصر الأهم في مسيرة الفريق، مع التأكيد على إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالحجز عبر المنصات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل إصابة عمر جابر وموقفه من المشاركة

من ناحية أخرى، كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر جابر خلال مواجهة إنبي في الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ومن المقرر أن يخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع إنبي في اللقاء الذي جمع بينهما، الاثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم بطولة الدوري.

ورفع الفريق رصيده إلى 50 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما وصل رصيد إنبي إلى 36 نقطة في المركز السادس.

