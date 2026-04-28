إيران تعلن حظر تصدير منتجات الصلب

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات حظرت تصدير منتجات الصلب، وذلك بعد غارات جوية استهدفت قطاع الصلب خلال الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وأفادت وكالة فارس للأنباء، يوم الثلاثاء، نقلًا عن سلطات الجمارك في إيران، بصدور توجيه بشأن حظر تصدير منتجات الصلب، بما في ذلك البلاطات والصفائح والشرائط، وذلك اعتبارًا من 26 أبريل.

ويُعد الصلب مادة استراتيجية مهمة، تدخل في العديد من الصناعات، وكذلك في الإنتاج العسكري، بما يشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة والسفن.

وكانت إسرائيل قد أعلنت، قبل أيام من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 8 أبريل، أن غاراتها الجوية دمّرت نحو 70% من القدرة الإنتاجية للصلب في إيران، إلى جانب استهداف منشآت بتروكيميائية وبنية تحتية للنقل.

ومن شأن هذا الضرر أن يترك آثارًا طويلة الأمد على الاقتصاد الإيراني، الذي كان يعاني بالفعل من العقوبات قبل الحرب، مع وصول معدلات التضخم إلى نحو 50%.

ووفقًا لإيرانيين تحدثوا مع شبكة سي بي إس نيوز في طهران، فقد تفاقمت الأوضاع منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، حيث أفاد كثيرون بارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، إلى جانب نقص في بعض هذه السلع.