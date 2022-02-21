مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

03:30 ص الإثنين 21 فبراير 2022
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21 فبراير 2022 في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب– أسامة علي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 21 فبراير، الموافق 20 رجب 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

موعد أذان الفجر 5:03 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:09صباحاً

موعد أذان العصر 3:22 مساءً

موعد أذان المغرب 5:48 مساءً

موعد أذان العشاء 7:05 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

أذان الفجر: 5:08 صباحًا

أذان الظهر 12:14صباحاً

أذان العصر 3:25 مساءً

أذان المغرب 5:51 مساءً

أذان العشاء 7:10 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

أذان الفجر: 4:49 صباحًا

أذان الظهر 12:05 صباحاً

أذان العصر 3:17 مساءً

أذان المغرب 5:44 مساءً

أذان العشاء 7:01مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 5:47 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:03 صباحاً

موعد أذان العصر 3:20 مساءً

موعد أذان المغرب 5:48 مساءً

موعد أذان العشاء 7:00 مساءً

لمعرفة المزيد من التفاصيل:

مواقيت الصلاة أذان الفجر أذان الظهر أذان العصر أذان المغرب أذان العشاء

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