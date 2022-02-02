12 خطوة.. كيفية الحصول على شهادة بيانات استهلاك "أونلاين"

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن إطلاق المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء بهدف تقليل التزاحم داخل مقار شركات الكهرباء المختلفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لعدم التزاحم أو التكدس في اى مكان خدمة.

وأكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن لمعرفة استهلاك اى مواطن من الكهرباء أو عند رغبته ما يفيد ويثبت وجوده في المنزل و استهلاكه الحقيقي من عداد الكهرباء لمدة معينة، يمكنك إتمام ذلك بسهولة من خلال التقدم بطلب للحصول على شهادة بيانات استهلاك "أونلاين"، وذلك من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو من خلال التطبيق الإلكتروني لخدمات الكهرباء وتقديم طلب للحصول على الشهادة.

ويرصد مصراوي خطوات طلب استخراج شهادة بيانات استهلاك "أونلاين":-

١- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

٢- اضغط على "شهادة بيانات استهلاك"، واضغط على "طلب جديد".

٣- عند الضغط على الطلب يراعى إدخال بيانات الطلب وبيانات العداد مسؤولية مقدم الطلب، وفي حالة وجود أي خطأ في البيانات المقدمة فإنّ الشركة غير مسؤولة عن هذه البيانات، وما ينتج عنها من رفض للطلب أو نتيجة الطلب بالبيانات الخطأ ولا يتم رد أي رسوم تم سدادها أو أقساط ومديونيات تم سدادها على حساب آخر.

٤- قم بإدخال اسم مقدم الطلب ورقم بطاقة الرقم القومي السارية.

٥- أدخل رقم هاتفك.

٦- أدخل نوع العداد وأحدث قراءة للعداد.

٧- إدراج صورة حديثة للعداد، ويراعى أن يكون أقصى حجم للصورة 5 ميجابايت.

٨- ادخل تاريخ صورة القراءة، واسم الجهة الصادرة لها الشهادة.

٩- حدد السنوات الصادر عنها الشهادة عن طريق الضغط على "من - إلى"، ثم قم بالضغط على "إرسال الطلب".

١٠- يرجى العلم أنّه لإتمام الخطوات السابقة بنجاح، عليك أن تسجل بيانات عدادك بالحساب، وذلك من خلال إدخال اسم العداد وصفة مقدم الطلب "مشترك - موكل عن مشترك - مفوض عن جهة - منتفع - منتفع بقرار جهة - وريث - مشتري - لا يوجد"، وفي حال اختيارك الصفة "لا يوجد" فإنّ العداد سيكون نوعه مؤجل الدفع فقط ولن يتم الاستفادة به إلا في خدمة سداد الفواتير.

١١- ادخل رقم الدور ورقم الوحدة ووصف النشاط "منزلي - تجاري".

١٢- ادخل وصف المكان والمحافظة والمنطقة ونوع العداد "مؤجل الدفع - مسبق الدفع" وتحديد مكان العقار على الخريطة، ثم الضغط على "إرسال الطلب".