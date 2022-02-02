نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن تلقي طلبات استخراج خطابات الخدمات الطبية

كتب- مينا غالي:

أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من 16 بندًا، بشأن تلقي طلبات استخراج خطابات الخدمات الطبية، على أن يعمل به اعتبارًا من 15 مارس المقبل.

وقال نقيب المحامين، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى تقرير مدير مراجعة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، وعلى ما تضمنه من إشارة إلى واقع موجزة:

- إن عدد جهات استخراج الخطوات اللازمة للعلاج على مستوى الجمهورية تجاوز 100 مكان ولا سلطان لمشروع العلاج عليهم.

- يتعرض مستخرج الخطابات لتدخل بعض النقابات الفرعية في العمل بالضغط على مستخرج الخطابات باستخراج خطاب مخالف للائحة التعاقد سواء من اسم الخدمة أو قيمتها.

- كما يتساهل بعض مستخرجى الخطابات في استخراج الخطاب بناءً على توصية بـ (ورق صبانه ـ صورة روشتة مكررة ـ ورق دعاية لجهات التعاقد) كما هو ملاحظ عن ورود المطالبات.

- قيام بعض الموظفين بترك "الباسورد" الخاص بهم أو إبلاغه إلى أعضاء المجالس.

- قيام بعض الأعضاء بترك كارنيه العلاج لزملائهم بحجة الحاجة أو عدم ترك الرصيد.

وعلى ضوء المقترحات التي تضمنها التقرير وآليات التنفيذ تقرر الآتي:-

أولاً: إنشاء مركز لتلقي طلبات استخراج خطابات الخدمات الطبية عن طريق الواتس على مستوى الجمهورية وتخصيص عدد (18خطًا)، (6) خطوط للأدوية و(12) خطًا لباقي الخدمات ومقرها النقابة العامة وتوزيع الأرقام على النقابات الفرعيه، وعلى موقع النقابة.

ثانيًا: يحظر التعامل البشري مع السنتر والاكتفاء بالتعامل عن طريق الواتس وتخصيص مكان مغلق له.

ثالثًا: عمل السنتر أو المركز من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

آلية التنفيذ:

رابعًا: إنشاء صفحة على السيستم لتحويل الخطاب من مركز النقابة العامة للنقابات الفرعية لطبع خطاب التحويل والروشتة المرسلة من العضو.

خامسًا : الإبقاء على كل أماكن استخراج الخطابات على مستوى الجمهورية مع غلق صفحة استخراج الخطاب وإبدالها بصفحة طبع الخطاب المرسل من النقابة العامة لتسليمه للعضو في نقابته الفرعية.

سادسًا: تجميع العاملين في النقابة العامة و النادي النهري للعمل في المركز وترك موظف للطباعة في النقابة العامة وموظفي النادي النهري، مع توجيه باقي العاملين للمركز وجعلها إدارة واحدة.

سابعًا: تخصيص خط "واتس آب"، في كل نقابة فرعية لخدمة أعضائه لهذا الغرض في حالة عدم معرفة العضو الإرسال.

ثامنًا: تقوم النقابات الفرعية بإرسال أسماء المسئولين عن طبع الخطابات ومسئولي الختم في كل نقابة فرعية وذلك لضبط المسئولية في حالة حدوث أي تجاوزات أو مخالفات.

تاسعًا: توضع مواصفات تأمينية على خطاب التحويل مثل: علامة مائية بشعار النقابة على خلفية الصفحة - باركود مطبوع على كل خطاب أسفل شعار النقابة.

عاشرًا: يزود السيستم أوتوماتيكيًّا بخاصية منع تكرار الخطاب بعد المرة الأولى.

الحادي عشر: يتم التواصل لتفعيل هذا النظام بالآتي:

- يرسل العضو التقرير الطبي مرفقًا به صورة كارنيه العلاج وصورة البطاقة الشخصية مع ذكر اسم المكان المراد تقديم الخدمة فيه واسم النقابة المراد استلام الخطاب منها.

- يقوم المركز بتسعير الخدمة وإرسال الخطاب عبر السيستم إلى النقابة الفرعية التي اختارها العضو.

- تقوم النقابة الفرعية بطبع الخطابات من السيستم وختمه بخاتم النقابة الفرعية مع طبع التقرير المرسل للمركز وختمه مع الخطاب.

ثانى عشر: من المزايا الواضحة في هذا النظام، كفالة حق المحامي وأسرته ــ في تلقي العلاج بسرعه وبدقه وشفافية، بيان ذلك:

- اتخاذ مكان واحد لاستخراج الخطابات والتعامل مع العضو مباشرة إلكترونيا يمنع كثير من التجاوزات التي تحدث على مدار العام.

- تيسير إصدار تعليمات لجهة واحدة مسئولة عن استخراج الخطابات لتجاوز أي تلاعب يحدث على مستوى الجمهورية.

- اختصار فترة استخراج الخطاب وإرسالها لن تتجاوز الخمس دقائق فلن يكون هناك تأخير أو تعطيل.

- الالتزام بإستخراج الخطابات طبقًا للائحة وإلزام العضو بتقديم المرفقات التي تثبت حاجته للخدمة.

- تسهيل حصر كل أنواع الخدمات المستخرجة على مستوى الجمهورية لكل نقابة فرعية إجمالاً وتفصيلاً.

ثالث عشر: ينشر هذا القرار على موقع النقابة يوميًا لمدة شهر حتى يلم به جميع المحامين والمحاميات ــ وأسر الراحلين منهم.

رابع عشر: على جميع إدارات النقابة العامة ، وكافة النقابات الفرعية الالتزام الكامل بهذا القرار ــ تحقيقًا لأسرع خدمة علاجية شفافة ومنضبطة للمحامين وأسرهم.

خامس عشر: يتولى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار و توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتطبيقه.

سادس عشر: حتى تتاح الفرصة لتجهيز المركز ، وإتاحة المهلة للمحامين والمحاميات وأسرهم ـ يبدأ تنفيذ هذا القرار إعتبارًا من 15 مارس 2022 .