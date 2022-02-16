نقيب الأشراف ناعيًا المستشار سعيد مرعي: عمل طوال مسيرته بحيدة ونزاهة

كتب - محمود مصطفى:

نعى السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، ببالغ الحزن والأسى، المستشار سعيد مرعي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، الذي وافته المنية، صباح اليوم.

وقال نقيب الأشراف، إن المستشار سعيد مرعي، رحمه الله، كان شيخًا من شيوخ القضاء المصري، و عمل خلال مسيرته القضائية بكل حيدة ونزاهة وكان مثالاً يحتذى به طوال فترة عمله.

وتقدم نقيب الأشراف، بخالص العزاء لأسرة المستشار سعيد مرعي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.