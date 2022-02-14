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عيد الحب.. لأول مرة المتاحف تعرض قطعًا أثرية تعبر عن الحب في الحضارة المصرية- صور

11:26 ص الإثنين 14 فبراير 2022
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كتب- مصراوي:

يحتفل عدد من المتاحف الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية، بعيد الحب، الذي يوافق ١٤ فبراير من كل عام، من خلال تسليط الضوء على عدد من القطع الأثرية التي تعبر عن مفهوم الحب في الحضارة المصرية العريقة.

وننشر معلومات عن بعض هذه القطع، التي تُعرض لأول مرة:

متحف الإسكندرية القومي

يعرض دعوة زفاف الملك فاروق والملكة فريدة، والتي يتم إهداؤها إلى كبار المدعوين لدعوتهم لحضور الزفاف الملكي.

وتُعرض هذه القطعة لأول مرة؛ وهي عبارة عن دبوس مطلي بالذهب وتتوسطه صورة للملك فاروق الأول والملكة فريدة يعلوها التاج الملكي، ويحمل تاريخ 20 يناير 1938.

متحف شرم الشيخ

يعرض صندوق الدهان العطري من عصر الأسرة الـ19 من الدولة الحديثة، والذي يحتوي على ثمانية أوانٍ للعطر؛ كتب اسم كل منها على الغطاء الخارجي للإناء.

واعتبر المصريون أن العطور هي رحيق الآلهة، وكانوا يصنعونها من عصارات النباتات العطرة التي يزرعونها أو يستوردونها من عدة دول، وكانت العطور تستخدم في الحياة اليومية والطقوس الدينية الجنائزية.

متحف الغردقة

يعرض المتحف تمثالاً مزدوجًا من الحجر الجيري، للمعبود أوزير وزوجته المعبودة إيزيس وهي تحتضن زوجها وهو جالس على كرسي العرش. يرجع التمثال إلى عصر الانتقال الثالث.

وتعد المعبودة إيزيس أيقونة الحب والتضحية في الحضارة المصرية القديمة.

متحف مطار القاهرة الدولي ٣

يعرض مرآة مستديرة من البرونز، والتي كانت من مخصصات آلهة الحب والجمال؛ مثل أفروديت وحتحور.

ظهر المرآة مزين بزخارف نباتية وهندسية متشابكة، وترجع إلى القرن السابع الهجري.

متحف جاير آندرسون

يعرض نافورة مصنوعة من الرخام على شكل رأس بجعة.

وقد استخدمت البجعة كرمز من رموز الحب في العصور القديمة، وأعيد استخدام هذا الرمز منذ عصر النهضة، نسبة إلى المعبود زيوس الذي تخفَّى في صورة بجعة ليصل إلى حبيبته ليدا، وفقًا للأسطورة اليونانية الشهيرة.

متحف آثار الإسماعيلية

يعرض المتحف إناء من الفخار من العصر اليوناني الروماني على هيئة وجه آدمي، كان يستخدم للعطور.

متحف سوهاج القومي

يعرض المتحف تمثالًا من الحجر الرملي من عصر الدولة الحديثة، لرجل وزوجته جالسين، والسيدة تضع يدها خلف ظهر زوجها، مما يشير إلى الدعم والحب من الزوجة لزوجها.

قطع اثرية الحضارة المصرية عيد الحب المتاحف الأثرية

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